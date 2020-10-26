السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم عدداً من الأنشطة الدعوية بالمنطقة الشرقية



الدمام 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برأس تنورة اليوم، محاضرة بعنوان "الاستقامة حقيقتها وثمراتها"، يلقيها عبدالرحمن بن حسن الربيع بجامع الأمير محمد بن فهد في حي الدانة بعد صلاة العشاء.

كما ينظم الفرع يوم غدٍ درساً علمياً في شرح عمدة الأحكام للمقدسي، يقدمها أحمد بن محمد القحطاني يومياً في جامع الوالدين بحي العزيزية في محافظة الخبر بعد صلاة العصر، في حين يقدم ثامر بن عائض البقمي درساً أسبوعياً كل يوم خميس في السيرة النبوية تعليق على الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية، في مسجد عبدالله بن عباس بحي الجلوية في الدمام.

وفي جوامع ومساجد محافظتي الخبر والأحساء، يواصل الفرع تنظيم سلسلة من الكلمات والمحاضرات التوعوية، خلال شهر ربيع الأول الجاري، يلقيها عدد من الدعاة، تشمل الحديث عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تتذوق حلاوة الصلاة، وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبداية الانحراف وخطر التساهل فيه، وتفسير سورة قريش، وفضل الذكر، ولذة العبادة، ومنكرات اللسان.

وسيلقي الدعاة الكلمات بعد صلاة العشاء، وذلك في المساجد والجوامع التالية: جامع الدواسر بحي الجسر (الخبر)، جامع أسعد بن زرارة بحي الجسر (الخبر)، مسجد المحمدية (الأحساء)، مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسلمانية الشمالية( الخبر ) .

ويأتي تنظيم هذه الكلمات في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة إلى الله،

وتوعية الناس وتبصيرهم بما ينفعهم في دينهم.

// انتهى //

10:15ت م

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