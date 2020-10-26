السعودية اليوم / إجراء 7258 جلسة غسيل كلوى في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير لأمراض الكلى في رفحاء



رفحاء 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

قالت صحة الحدود الشمالية أن عدد جلسات الغسيل الكلوي التي أجريت في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير لأمراض الكلى في محافظة رفحاء بلغ 7258 جلسة ، حيث أستفاد منها 67 مريضاً خلال العام الماضي.

وأبانت أن عدد مرضى الفشل الكلوي الجدد بلغ 14 مريضا فيما أجرى 13 مريضاً زراعة للكلى، وبلغ عدد الغسيل الدموي للحالات الطارئة 306 جلسات غسيل ، وعدد الغسيل الدموي للزائرين بلغ 53 جلسة غسيل ، أما عدد المرضى المراجعين لعيادة الكلى فقد بلغ 326 مريضا، وعدد مرضى الفشل الكلوي المرحلة الخامسة المتوقع دخولهم الغسيل الكلوي 6 حالات.

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10:15ت م

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