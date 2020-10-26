

القاهرة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

بدء فجر اليوم تطبيق قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء بلاده لمدة ثلاثة أشهر.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفوض القرار رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ، والمعاقبة بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء اعتباراً من صباح اليوم وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية .

// انتهى //

10:02ت م

0018





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تمديد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.