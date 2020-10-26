تراجع أسعار الذهب في السعودية طفيفا خلال التعاملات المبكرة

الإثنين 26 أكتوبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية طفيفا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات الأحد.



ووفق تجار، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 229.20 ريال (61.12 دولار)، مقابل 229.39 ريال (61.17 دولار) في تعاملات الأحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 200.55 ريال (53.48 دولار) مقابل 200.72 ريال (53.52 دولار) أمس.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 171.90 ريال (45.80 دولار) مقابل 172.05 ريال (45.88 دولار) في تعاملات الأحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 133.70 ريال ( 35.65 دولار) مقابل 133.81 ريال (35.82 دولار).

Advertisements

وحقق سعر الأوقية (الأونصة) في السوق السعودية، 7,132.50 ريال ( 1902 دولار).

أما سعر الجنيه الذهب في المملكة (8 جرامات من عيار 21) فسجل1604.37 ريال (427.38 دولار).

وتوقعت بيانات الموازنة التمهيدية للمملكة العربية السعودية للعام المقبل 2021، تحسنا ملحوظا في الإيرادات المالية إلى 846 مليار ريال سعودي (225.6 مليار دولار)، بزيادة 76 مليار ريال (20.26 مليار دولار) عن تقديرات 2020، من 770 مليار ريال (205.33 مليارات دولار) مقدرة في 2020.

وأعلنت وزارة المالية السعودية إقفال طرح شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.

وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية يوم الأحد، أنه تم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فقد تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال سعودي.