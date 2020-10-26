شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ صرف مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

دأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع. وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (14,718,058.17) ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد (41) مزارعاً، وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ (414,811,151.28) ريالاً لعدد (1,478) مزارعاً بكمية (356,711) طنا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق. وبدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياَ.

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