ديوان المظالم يطلق الإصدار الثاني لخدمة الجلسات القضائية الإلكترونية

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - واس

أطلق ديوان المظالم الإصدار الثاني من خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، ضمن الجهود المتكاملة في تعزيز منظومة العمل القضائي الإلكتروني، وتفعيل الخدمات التي تساهم في تقديم الخدمة والجودة العالية لمرفق القضاء الإداري.

ويتضمن الإصدار مجموعة مميزات تهدف إلى تحسين تجربة التقاضي الإلكتروني (عن بعد) لجميع المستفيدين، لتحقيق متطلب السرعة والجودة في إنجاز الدعاوى.

ويحتوي الإصدار مميزات جديدة منها إظهار رابط الجلسة بصيغة رمز الاستجابة السريعة (QR)؛ ليتمكن المستفيد من الدخول للجلسة عبر هاتفه المحمول بطريقة أسرع، كما جاء التطوير على الخدمة بإضافة أيقونة لتحديث جدول بيانات الجلسات المنعقدة عن بُعد؛ للمصادقة على محضر الجلسة من قبل أطراف الدعوى.

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وفي ذات سياق التطوير التقني المرتبط بخدمة الجلسات القضائية أُضيفت أيقونة في خانة البحث تبين حالة الجلسة (منعقدة، لم تنعقد، انتهت)، حيث تشير الجلسة المنعقدة إلى الدعاوى التي توجد لها محاضر غير مثبتة، بينما التي لم تنعقد فتشير إلى الدعاوى التي لا يوجد لها محاضر بتاريخ اليوم، فيما تُبين حالة الجلسة التي انتهت بأنها الدعاوى التي توجد لها محاضر تم تثبيتها.

كما تم إطلاق خدمة المصادقة على المحاضر للقضاة وأمناء السر، حيث تتيح الخدمة للقضاة وأمناء السر استعراض ومصادقة المحاضر بشكل إلكتروني متكامل، وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، ودون الحاجة إلى التوقيع الحي في كافة محاكم ديوان المظالم, حيث تتميز هذه الخدمة بالتكامل نحو التحول للملف الإلكتروني وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي.

ويسعى ديوان المظالم من خلال الخدمات الإلكترونية التي يتم استحداثها لاستكمال منظومته القضائية بشكلها الإلكتروني؛ لتساهم في رفع جودة العمل الرقمي، التي تسهل إجراءات القضايا المنظورة أمام محاكم ديوان المظالم، وتهدف إلى بناء منظومة قضائية رقمية تحقق التحول الرقمي لجميع أعماله.





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