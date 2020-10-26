شاهد.. طفل يسقط من الطابق الثالث وينجو بأعجوبة

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهد أحد الأحياء في مصر حادثة سقوط طفل من الطابق الثالث، ولكنه نجا بأعجوبة حيث سقط على مقعد دراجة بخارية.

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ونشر شاب مصري، يدعى صلاح مهران، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو، لسقوط طفل من الطابق الثالث، على مقعد دراجة نارية، وكان يتواجد أثناء لحظة سقوطه بعض الأشخاص الذين سارعوا للاطمئنان عليه ومساعدته على النهوض.

وعلق “مهران” على الفيديو: “ستر ربنا، طفل 6 سنين وقع من الدور الثالث وربنا كتبله عمر جديد لأنه وقع على كرسي موتوسيكل واقف تحت البلكونة”.





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