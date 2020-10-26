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تراجعت أسعار النفط 2% خلال تعاملات الإثنين وسط مخاوف حول مستويات العرض والطلب، في ظل الزيادة الحادة لإصابات فيروس "كورونا" الجديدة.
وسجّلت الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات لفيروس "كورونا" على مدار يومين حتى الأحد، كما بلغ عدد الإصابات الجديدة لدى فرنسا أعلى مستوى على الإطلاق عند مستوى يتجاوز 50 ألفاً أمس الأحد.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 2%، إلى 40.96 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة وفق رويترز.
كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.2% عند 38.98 دولار للبرميل.النفط أسعار النفط
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 09:28 AM
هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.2%
تراجعت أسعار النفط 2% خلال تعاملات الإثنين وسط مخاوف حول مستويات العرض والطلب، في ظل الزيادة الحادة لإصابات فيروس "كورونا" الجديدة.
وسجّلت الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات لفيروس "كورونا" على مدار يومين حتى الأحد، كما بلغ عدد الإصابات الجديدة لدى فرنسا أعلى مستوى على الإطلاق عند مستوى يتجاوز 50 ألفاً أمس الأحد.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 2%، إلى 40.96 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة وفق رويترز.
كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.2% عند 38.98 دولار للبرميل.
، وسط مخاوف حول مستويات العرض والطلب برنت يتراجع 2 % ،
المصدر : الخليج 365
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