، الحصيني يبشّر بالهطولات.. اليوم وليلة الغد وهذه خريطة الأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تكون من خفيفة إلى متوسطة وتسبق الحالة برياح مثيرة للأتربة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، 1442/3/9هـ وليلة الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، خاصة أقصى شمال تلك المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: كما تشمل أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة، والطائف؛ خاصة جنوبه وغربه، وعسير؛ خاصة السفوح الغربية، وجازان، وجنوب الباحة، تسبق برياح مثيرة للأتربة.سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد