، فاوتشي: إنتاج اللقاح الأمريكي ضد كورونا في ديسمبر المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: التطعيم بشكل واسع ضد الفيروس لن يكون ممكناً قبل 2021

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن إنتاج لقاح أمريكي آمن وفعال ضد كورونا قد يتم بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وقال خلال حديثه لشبكة "بي بي سي" البريطانية أمس الأحد: "سنعرف ما إذا كان لقاح كوفيد-19 آمناً وفعالاً في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر"، غير أنه لفت إلى أن التطعيم بشكل واسع ضد الفيروس لن يكون ممكناً قبل 2021.

وأضاف: "عندما نتحدث عن تطعيم شريحة واسعة من السكان لتحقيق نتيجة ملموسة على الجائحة، فإن ذلك لن يكون ممكناً على الأرجح حتى الربع الثاني أو الثالث من السنة".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قال في سبتمبر إن اللقاح قد يكون جاهزاً في غضون أسابيع قليلة، وهو التصريح نفسه الذي كرره في شهر أكتوبر.فيروس كورونا الجديد