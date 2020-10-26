الحصيني يتوقع هطول أمطار على 4 مناطق

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من الشمالية والجوف وتبوك.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر “تويتر”: “متوقع -بإذن الله -اليوم الاثنين 1442/3/9هـ وليلة الثلاثاء أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك خاصة أقصى شمال تلك المناطق”.

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وأضاف أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق مكة والطائف خاصة جنوبه وغربه وعسير خاصة السفوح الغربية وجازان وجنوب الباحة تسبق برياح مثيرة للأتربة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى ثلاث أرباع المتر، وحالة البحر خفيف الموج.



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