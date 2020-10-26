2020-10-26

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، صباح اليوم الاثنين، تعليق تداول سهم شركة أسمنت المدينة.

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وقالت تداول، في بيان لها، إنه إشارةً إلى إعلان شركة أسمنت المدينة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 07/01/1442هـ الموافق 26/08/2020م عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة. وإلى إعلان الشركة عن نفاذ قرار تخفيض رأس مال الشركة ابتداءً من 09/03/1442هـ الموافق 26/10/2020م.

وبناءً عليه، سيتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين 09/03/1442هـ الموافق 26/10/2020م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء 10/03/1442هـ الموافق 27/10/2020م واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.16 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.



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