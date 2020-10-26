حديقة المحمدية بجازان تشكو الإهمال والروائح الكريهة

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من أهالي حي المحمدية بمخطط 7 بمدينة جيزان تذمرهم واستياءهم بسبب إهمال الحديقة الوحيدة الواقعة بالحي وعدم وجود صيانة دورية ناهيك عن تهالك بعض الألعاب الخاصة بالأطفال.

– انبعاث روائح كريهة:

وقال الأهالي لـ”متابعات الخليج 365“: إن هذه الحديقة تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي الحي حيث تزدحم بالعائلات في إجازة نهاية الأسبوع ومع هذا تفتقر إلى النظافة بشكل دوري حيث تتراكم النفايات في عدة زوايا للحديقة مسببة انبعاث روائح كريهة تعكر صفو المرتادين من المواطنين وأيضا ممارسي رياضة المشي.

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– ألعاب متهالكة:

فيما بين الأهالي أن هذه الحديقة تعتبر من الحدائق العامة المميزة والجميلة في الحي ولكن تفتقر إلى عدم وجود ألعاب كافية للأطفال، ناهيك عن وجود الألعاب ومراجيح متهالكة وعدم إصلاحها مما أدى إلى استياء الأهالي والعائلات التي تذهب إلى الحديقة نهاية إجازة الأسبوع.

– عدم اكتمال الحديقة:

وأضاف الأهالي أن هذه الحديقة تزدحم بالعائلات، بسبب صغر المساحة المزروعة ما أدى إلى تجمع بعض العائلات في جهات معينة وذلك بسبب عدم اكتمال عدة جهات منها الجهة الشرقية والشمالية منذ فترة ولا نعرف متى سوف يكتمل هذا المشروع.

وناشد أهالي الحي عبر” متابعات الخليج 365 “من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح الحديقة وإكمال المشروع ووضع ألعاب كافية للأطفال والقيام بأعمال الصيانة والنظافة الدورية مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.





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