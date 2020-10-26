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شكرا لقرائتكم انقطاع الكهرباء عن مراكز بـ الطائف.. والشركة توضح وتعتذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انقطاع الكهرباء عن مراكز بـ الطائف.. والشركة توضح وتعتذر
أعلنت أن الخدمة بدأت تعود تدريجياً
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت السعودية للكهرباء أن الفرق الميدانية باشرت إصلاح عطل فني طارئ خارج عن الإرادة، تعرضت له شبكات النقل، تسبب بانقطاعات في مراكز عشيرة والقرشيات والعطيف والمحاني والفيصلية، بمحافظة الطائف.
وأضافت الشركة، أن الفرق الميدانية تعمل على الإعادة لجميع المشتركين المتأثرين، مع الاعتذار عن هذا الانقطاع الطارئ.
وتابعت الشركة أن الفرق الميدانية تعمل حالياً على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في مراكز عشيرة والقرشيات والعطيف والمحاني والفيصلية، التابعة لمحافظة الطائف.
وتابعت السعودية للكهرباء أن الخدمة قد بدأت بالعودة إلى المشتركين تدريجياً. ونعتذر مرة أخرى لمشتركينا الأعزاء لمرورهم بهذه التجربة.
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