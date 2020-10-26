انقطاع الكهرباء عن مراكز بـ الطائف.. والشركة توضح وتعتذر

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت السعودية للكهرباء أن الفرق الميدانية باشرت إصلاح عطل فني طارئ خارج عن الإرادة، تعرضت له شبكات النقل، تسبب بانقطاعات في مراكز عشيرة والقرشيات والعطيف والمحاني والفيصلية، بمحافظة الطائف.

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وأضافت الشركة، أن الفرق الميدانية تعمل على الإعادة لجميع المشتركين المتأثرين، مع الاعتذار عن هذا الانقطاع الطارئ.

وتابعت الشركة أن الفرق الميدانية تعمل حالياً على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في مراكز عشيرة والقرشيات والعطيف والمحاني والفيصلية، التابعة لمحافظة الطائف.

وتابعت السعودية للكهرباء أن الخدمة قد بدأت بالعودة إلى المشتركين تدريجياً. ونعتذر مرة أخرى لمشتركينا الأعزاء لمرورهم بهذه التجربة.



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