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2020-10-26 إيداع مخصصات مستفيدي التأهيل الشامل متابعات الخليج 365 - الرياض بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إيداع مخصصات مستفيدي التأهيل الشامل لشهر أكتوبر. Advertisements وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت، في وقت سابق، تعديل موعد صرف مخصصات التأهيل الشامل إلى يوم 26 من الشهر الميلادي، بعد أن كان الصرف يتم في اليوم الـ20 من الشهر الهجري.

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