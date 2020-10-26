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إيداع مخصصات مستفيدي التأهيل الشامل

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2020-10-26

إيداع مخصصات مستفيدي التأهيل الشامل

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إيداع مخصصات مستفيدي التأهيل الشامل لشهر أكتوبر.

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وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت، في وقت سابق، تعديل موعد صرف مخصصات التأهيل الشامل إلى يوم 26 من الشهر الميلادي، بعد أن كان الصرف يتم في اليوم الـ20 من الشهر الهجري.

 

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