إليك..الشروط والمستندات المطلوبة لإصدار رخصة قيادة خاصة سعودية وخطوات إستخراجها

بسبب حاجة معظم الناس الماسة لاستخراج رخصة قيادة فى كل الدول نجد الكثير من سائقي ومالكي السيارات دائما ما يبحثون عن الإجراءات المطلوبة لإصدار او تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم، ويوجد على الإنترنت الكثير من المستندات الغير صحيحة ولكى نسهل تعاملنا مع المرور يجب علينا معرفة الشروط والأوراق والمستندات التي يجب توافرها لننجز هذه المهمة.

والمستندات والشروط المطلوبة للحصول على رخصة القيادة تختلف من دولة لأخرى، وفي هذا الاطار نقدم لكم الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية والشروط المطلوبة لقيادة المرأة هناك.

وقد أوضح المرور السعودي شروط اصدار رخصة قيادة خاصة وهى :

1- يجب إتمام المتقدم سن الـ18 عام.

2-يجب أن لا يكون قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات وترويجها أو حيازتها.

3-يجب أن يكون المتقدم سالم من الأمراض التي تعيق عن القيادة.

4-يجب أن يجتاز المتقدم اختبار القيادة ودفع الرسوم وتسديد المخالفات.

5-يجب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين المقيمين بالسعودية.

الاوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سعودية هى:

_مستند بأن العمر لا يقل عن 18 عام

_تقديم استمارة امتحان.

_تقديم طلب إصدار رخصة قيادة.

_تقديم صورة من البطاقة.

_تقديم صورة من الإقامة.

_تقديم صورة من وثيقة التأمين.

_مستند بنتيجة الكشف الطبي.

_تقديم صورة من بطاقة الأحوال للمواطن.

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_عدد 6صور شمسية مقاس 4×6.

_ايصال دفع الرسوم المقررة.

_تقديم صورة من الهوية مع الاطلاع على الأصل.

_عدد واحد ملف لحفظ الأوراق

خطوات استخراج رخصة قيادة سعودية هى:

١ _عمل الكشف الطبي الخاص برخصة القيادة في أحد المستوصفات أو المستشفيات المعتمدة.

٢ _على المتقدم أن يتوجه إلى مدرسة تعليم القيادة والانتساب إلى إحدى مدارس المرور المنتشرة في المدينة التي يسكن بها.

٣ _أداء امتحان المستوى:

وهو عملية تحريك السيارة من نقطة رقم 1 إلى نقطة رقم 2، ثم الرجوع إلى الخلف ثم الى نفس النقطة مرة أخرى.

٤ _اداء الامتحان النهائي:

سيتم تحديد موعده بعد انتهاء فترة التدريب.

٥ _استلام الملف:

سيحصل المتقدم على ختم ناجح على الاستمارة الخاصة به من قبل ضابط المرور الموكل له هذه العملية.

٦ _التأمين على الرخصة:

يجب على المتقدم الحصول على تأمين للرخصة، وهذا الأمر أصبح الزامي، ثم تصويرها وإرفاقها مع صورة الملف.

٧ _استلام الرخصة:

تقوم بتسليم الضابط المختص الملف الخاص بك لكي يسلمك الرخصة.