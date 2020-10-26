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أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن إنتاج لقاح أمريكي آمن وفعال ضد كورونا قد يتم بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وقال خلال حديثه لشبكة "بي بي سي" البريطانية أمس الأحد: "سنعرف ما إذا كان لقاح كوفيد-19 آمناً وفعالاً في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر"، غير أنه لفت إلى أن التطعيم بشكل واسع ضد الفيروس لن يكون ممكناً قبل 2021.
وأضاف: "عندما نتحدث عن تطعيم شريحة واسعة من السكان لتحقيق نتيجة ملموسة على الجائحة، فإن ذلك لن يكون ممكناً على الأرجح حتى الربع الثاني أو الثالث من السنة".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قال في سبتمبر إن اللقاح قد يكون جاهزاً في غضون أسابيع قليلة، وهو التصريح نفسه الذي كرره في شهر أكتوبر.فيروس كورونا الجديد
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 08:40 AM
قال: التطعيم بشكل واسع ضد الفيروس لن يكون ممكناً قبل 2021فاوتشي: إنتاج اللقاح الأمريكي ضد كورونا في ديسمبر المقبل
أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن إنتاج لقاح أمريكي آمن وفعال ضد كورونا قد يتم بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وقال خلال حديثه لشبكة "بي بي سي" البريطانية أمس الأحد: "سنعرف ما إذا كان لقاح كوفيد-19 آمناً وفعالاً في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر"، غير أنه لفت إلى أن التطعيم بشكل واسع ضد الفيروس لن يكون ممكناً قبل 2021.
وأضاف: "عندما نتحدث عن تطعيم شريحة واسعة من السكان لتحقيق نتيجة ملموسة على الجائحة، فإن ذلك لن يكون ممكناً على الأرجح حتى الربع الثاني أو الثالث من السنة".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قال في سبتمبر إن اللقاح قد يكون جاهزاً في غضون أسابيع قليلة، وهو التصريح نفسه الذي كرره في شهر أكتوبر.
، فاوتشي: إنتاج اللقاح الأمريكي ضد كورونا في ديسمبر المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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