محمد بن مسعود - الدمام - 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 08:33 AM قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور سرعة عالية.. مرور الطائف يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر سرعة عالية.. مرور الطائف يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر نجح مرور محافظة الطائف في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وقال حساب المرور على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. الكلمات المفتاحية ، سرعة عالية.. مرور الطائف يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر ،

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