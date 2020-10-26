محمد بن مسعود - الدمام - استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة سجّلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الصحة المالية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة آلاف و440 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة.فيروس كورونا الجديد مالي.. تسجيل إصابة واحدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-26 سجّلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الصحة المالية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة آلاف و440 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة. Advertisements 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 08:15 AM استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة سجّلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الصحة المالية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة آلاف و440 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة. ، مالي.. تسجيل إصابة واحدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365

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