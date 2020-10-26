اخبار السعوديه

الثعالب تنتشر في مكة والحياة الفطرية توضح السبب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن الثعالب تنتشر في مكة والحياة الفطرية توضح السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

لاحظ عدد من أهالي مكة المكرمة، انتشار مجموعة من الثعالب بالقرب من الأحياء السكنية، في الآونة الأخيرة.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي للهيئة للحياة الفطرية بندر الفالح، أن السبب وراء ذلك هو انخفاض الطرائد في البرية، والذي يعتبر تهديدا للثعالب، بحسب الوطن.

وأكد الفالح أن ظهور هذه الأنواع من الثعالب يدل على اختلال النظام الغذائي للثعالب بسبب قلة الفرائس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثعالب تنتشر في مكة والحياة الفطرية توضح السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا