شكرا لمتابعة خبر عن الثعالب تنتشر في مكة والحياة الفطرية توضح السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

لاحظ عدد من أهالي مكة المكرمة، انتشار مجموعة من الثعالب بالقرب من الأحياء السكنية، في الآونة الأخيرة.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية بندر الفالح، أن السبب وراء ذلك هو انخفاض الطرائد في البرية، والذي يعتبر تهديدا للثعالب، بحسب الوطن.

وأكد الفالح أن ظهور هذه الأنواع من الثعالب يدل على اختلال النظام الغذائي للثعالب بسبب قلة الفرائس.