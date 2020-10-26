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توضيح هام من " الكهرباء " بشأن انقطاع الخدمة بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

اعتذرت الشركة للكهرباء، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، لأهالي مراكز عشيرة، والقرشيات، والعطيف، والمحاني، والفيصلية بالطائف، عن انقطاع الخدمة.

وقالت الشركة، إن فرقًا ميدانية تباشر إصلاح عطل فني طارئ خارج عن الإرادة، تعرضت له شبكات النقل، تسبب بانقطاعات في المراكز السابق ذكرها.

وأوضحت أن الفرق الميدانية تعمل حاليًا على الإعادة لجميع المشتركين المتأثرين، مقدمة الاعتذار عن هذا الانقطاع الطارئ.

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