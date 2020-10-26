شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار على مكة والطائف ومناطق أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة اليوم الاثنين.
وقال الحصيني، إنه من المتوقع اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك خاصة أقصى شمال تلك المناطق.
كما تشمل الحالة المطرية أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والطائف خاصة جنوبه وغربه وعسير خاصة السفوح الغربية وجازان وجنوب الباحة.
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