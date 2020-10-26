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أعلنت إدارة المساجد والإرشاد بالطائف، عن طي قيد أحد خطباء الجمعة عن العمل، حيث تم أخذ التعهد الخطّي على آخر.

وقال مدير إدارة المساجد بالطائف عبدالرحمن الحارثي، إنه تم طي قيد أحد الخطباء في الفترة الماضية، بسبب ما تم رصده عليه من تجاوزات فكرية، وفقًا لـ ” عكاظ “.

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كما كشف أنه تم أخذ التعهد الخطي على خطيب آخر بعد ورود بعض الألفاظ التي تدل على انحراف فكري، وأبدى الخطيب قناعته بالخطأ الذي وقع فيه.

ويذكر أن جميع المواقيت في الطائف على أتم الاستعدادات لتفويج ضيوف المعتمرين، بعد فتح موسم العمرة التدريجي من الداخل.

Source slaati

