︎ :
.
أعلنت إدارة المساجد والإرشاد بالطائف، عن طي قيد أحد خطباء الجمعة عن العمل، حيث تم أخذ التعهد الخطّي على آخر.
وقال مدير إدارة المساجد بالطائف عبدالرحمن الحارثي، إنه تم طي قيد أحد الخطباء في الفترة الماضية، بسبب ما تم رصده عليه من تجاوزات فكرية، وفقًا لـ ” عكاظ “.
كما كشف أنه تم أخذ التعهد الخطي على خطيب آخر بعد ورود بعض الألفاظ التي تدل على انحراف فكري، وأبدى الخطيب قناعته بالخطأ الذي وقع فيه.
ويذكر أن جميع المواقيت في الطائف على أتم الاستعدادات لتفويج ضيوف المعتمرين، بعد فتح موسم العمرة التدريجي من الداخل.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر طي قيد أحد خطباء الجمعة عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.