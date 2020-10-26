شاهد ما قاله السديس للمصلين أثناء إمامته صلاة العشاء اليوم في المسجد الحرام

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ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كلمة توجيهية للمعتمرين والمصلين، قبل الشروع صلاة العشاء في المسجد الحرام.

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ودعا المصلين للأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحفاظ على الصحة والسلامة بالتقيد بالإجراءات الوقائية وعدم التجمع، والحفاظ على مسافة آمنة في التباعد الجسدي وغسل اليدين والتعقيم، وأن تكون المصافحة بالقلوب.

وشدد على ضرورة ألا يكون هناك تجمع عند الأبواب والمداخل والمخارج، وكذلك المطاف والصلاة خلف المقام والسعي والوقوف على جبل الصفا أو المروة، موجهًا الشكر للمصلين على وعيهم وتجاوبهم.

Source akhbaar24.argaam

