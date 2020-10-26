مورد أغذية: لا يوجد شيء اسمه “جبن سائل” والموجود في الأسواق زيوت نباتية وجوامد حليب (فيديو)

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شدد مورد أغذية على أنه لا يوجد شيء اسمه جبن سائل، والموجود حالياً في الأسواق بهذا المسمى 80% منه زيوت نباتية والباقي جوامد حليب.

وأوضح عمر المسعري في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن أنواع الجبن هي “صلب وغير صلب، طري، معتق وغير معتق، ملح”.

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وأضاف أن الجبن السائل عبارة عن حليب ومادة تسمى “منفحة طبيعية” وهي بكتيريا تستخرج من أمعاء الماشية، وأن الشركات تضيف الزيت لزيادة فترة الصلاحية لأن الجبن صلاحيته قصيرة جداً.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء يهمها فقط أن المكونات ليست ممنوعة أو تتضمن بكتيريا وفيروسات أثناء الفحص المخبري بعد وصولها للمملكة.

Source akhbaar24.argaam

