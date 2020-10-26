فيديو.. مشيدًا بطريقة التعامل مع الأزمة.. أمير عسير: أخمدنا حريق تنومة بنسبة 95%

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كشف أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز مستجدات حريق تنومة، مؤكدًا أنه تمت السيطرة عليه بنسبة 95%..

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وأشاد في حديث لـ “الإخبارية”، بالطريقة التي تم التعامل من خلالها مع الأزمة، سواء على مستوى الهيكل أو القائد الميداني، بالإضافة إلى دور قطاعات الدولة والمتطوعين في العمل بتناغم لمواجهة الأزمة.

يُذكرأن فرق الدفاع المدني تواصل جهودها لإخماد حريق جبل غلامة، والذي بدأ في الانتشار قبل عدة أيام في تنومة بسبب الرياح القوية.

Source akhbaar24.argaam

