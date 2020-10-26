أخبار السعودية اليوم.. التعليم توضح شروط إجراء الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدارس.. وتطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات ا...

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، الموافق 25 أكتوبر 2020م، منها: وزارة التعليم توضح شروط إجراء الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدارس، وبدء تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات بمطار الملك عبدالعزيز، وبرنامج سكني يعلن استمرار الحجز الإلكترونيّ لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة.

وزارة التعليم توضح شروط إجراء الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدارس

أوضحت وزارة التعليم، شروط إجراء الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدارس.

إليك شروط معتمري الخارج.. تعرّف على آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمات ومهامّ الشركات

أوضحت وزارة الحج والعمرة آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمات من خلال توضيح مهام شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين؛ وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًّا بتاريخ 1 نوفمبر 2020.

«الموارد البشرية» تعلن بدء تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات بمطار الملك عبدالعزيز

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة؛ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020م.

«الصحة» توجه تنبيهًا هامًا لكبار السن عن الإنفلونزا الموسمية

وجّهت وزارة الصحة تنبيهًا مهمًا بشأن الإنفلونزا الموسمية، مطالبة بالتوجه لأقرب فروع المراكز الصحية للحصول على تطعيم تلك الإنفلونزا.

أبشر ترد على أبرز الاستفسارات الخاصة بتصاريح السفر والمخالفات المرورية وتفعيل الحساب

أجابت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، عن أبرز الاستفسارات المتعلقة بتصربح السفر والمخالفات المرورية خلال فقرتها الأسبوعية .

«التحالف الإسلامي» يحدد 6 سمات تفرق الإرهاب الإلكتروني عن التقليدي

أوضح التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أن الإرهاب الإلكترونيّ يتميز بسمات وخصائص تفرقه عن الإرهاب في صورته التقليدية لكنها تمكنه في نهاية المطاف من تحقيق أهداف غير مشروعة من بينها أنه عابر للحدود، ويصعب تتبعه.

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ماذا تعرف عن حقيبة الزائر الرقمية لقاصدي المسجد الحرام؟.. «شؤون الحرمين» توضح

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، عن إصدار حقيبة الزائر الرقمية لقاصدي المسجد الحرام.

«الأرصاد» عن طقس الإثنين: حالة مستقرة.. وتكون الضباب بهذه المناطق صباحًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، والتي ستكون مستقرة في أغلبها.

وزارة العدل تكشف كيفية الاطلاع على بيانات القضايا في جميع درجات التقاضي

حددت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة خطوات الاطلاع على بيانات القضايا في جميع درجات التقاضي إلكترونيًّا.

«الزكاة والدخل» توضح مزايا مبادرة الإعفاء من الغرامات

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، مزايا مبادرة الإعفاء من الغرامات، مشيرة إلى أمثلة لحالات تستحق الإعفاء من الغرامات.

بأسعار تبدأ من 357 ألف ريال وقسط شهري مُيَسَّر.. «سكني» يعلن استمرار الحجز الإلكترونيّ لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة

تتواصل عمليات الحجز لأكثر من 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة يوفرها برنامج «سكني» لمستفيديه في منطقتي عسير وجازان، وذلك من خلال الموقع الإلكترونيّ وتطبيق الهواتف الذكية.

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