قيمة المسروقات حوالي 54300 ريال
أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة، بثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورطهم بارتكاب عدد من قضايا السلب.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة، تمكنت من القبض على (ثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب عدد من قضايا السلب تحت تهديد السلاح، وسرقة مركبة، وبطاقات شحن ومبالغ مالية، ومقاومتهم رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم.
وأضاف أنه قُدرت قيمة المسروقات التي استولوا عليها بحوالي (54300) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة تُطيح بثلاثة إثيوبيين لتورطهم بارتكاب عدد من قضايا السلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.