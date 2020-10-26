شرطة مكة تُطيح بثلاثة إثيوبيين لتورطهم بارتكاب عدد من قضايا السلب

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة، بثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورطهم بارتكاب عدد من قضايا السلب.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة، تمكنت من القبض على (ثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب عدد من قضايا السلب تحت تهديد السلاح، وسرقة مركبة، وبطاقات شحن ومبالغ مالية، ومقاومتهم رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم.

وأضاف أنه قُدرت قيمة المسروقات التي استولوا عليها بحوالي (54300) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.