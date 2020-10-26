من 500 إلى 50 ألف ريال.. إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية يعرضك للغرامة المالية

من قوات الأمن البيئي..
حددت القوات الخاصة للأمن البيئي، عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مخالفة بيئية تعرضك للعقوبة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات تعد مخالفة تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 500 و50 ألف ريال مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في المراعي والغابات تتمثل في:
-استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي.
-عدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار.
-ألا يتم إشعال النار أثناء هبوب الرياح.
-إطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان.
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