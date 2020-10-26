السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

- نيابة عن خادم الحرمين.. الراجحي يتسلم البيان الختامي لقمة (L20).

- اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

- «الحج والعمرة» توضح ضوابط تقديم الخدمات للمعتمرين من خارج المملكة.

- المملكة ترحب بتصنيف غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية وبقرار استونيا فرض عقوبات عليه.

- أمير حائل يتسلم شهادة الأيزو العالمية في جودة الأداء لإمارة المنطقة.

- «الصحة»: تسجيل 323 إصابة بكورونا وتعافي 335 حالة

- القيادة الميدانية المتقدمة لمراقبة حريق تنومة تحدد خطة الـ48 ساعة القادمة.

- إطلاق مسار التميّز للابتعاث بـ(32) تخصصاً في 70 جامعة حول العالم.

- ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 21.54 %.

- هدنة بين أرمينيا وأذربيجان.

- الأمم المتحدة: مجلس الأمن سيعاقب معرقلي الهدنة في ليبيا.

- أردوغان يجند مرتزقة لإرسالهم لحدود اليونان.

- العراقيون يجددون رفضهم للتدخلات الإيرانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.