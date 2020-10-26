السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوجا 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا خلال الـ 24ساعة الماضية 48 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة النيجيرية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 61 ألفًا و 930 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند1129 وفاة.

// انتهى //

05:01ت م

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ابوجا 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجلت نيجيريا خلال الـ 24ساعة الماضية 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الصحة النيجيرية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 61 ألفًا و 930 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند1129 وفاة.// انتهى //05:01ت م0271

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