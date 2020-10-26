شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم : تكوّن للضباب خلال الصباح على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

توقعت هيئة الأرصاد أن يكون الطقس اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة.

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