المليشيا تحرم 30 ألف شخص من الاستفادة بمياه مشروع التحيتا

الإثنين 26 أكتوبر 2020

استهدفت مليشيات الحوثي، الأحد، منظومة الطاقة الشمسية لمشروع مياه التحيتا جنوب الحديدة والذي يستفيد منه أكثر من 30 ألف نسمة في المديرية، بالأسلحة المختلفة وألحقت به أضرار كبيرة تسببت بإيقافه.



وأفاد أهالي مديرية التحيتا أن مليشيات الحوثي الإجرامية استهدفت منظومة الطاقة الشمسية لمشروع مياه التحيتا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بصورة متعمدة.

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وأضاف الأهالي حسب ما نقله عنهم "المركز الإعلامي لألوية العمالقة"، أضافوا أن استهداف المليشيات لمنظومة الطاقة الشمسية، أدى إلى توقف مشروع المياه عن العمل وحرمان أكثر من 30 الف نسمة من الإستفادة من مياه الشرب.

وتواصل مليشيات الحوثي استهداف المشاريع الحيوية والمنشئات العامة والخاصة وممتلكات المواطنين في مديرية التحيتا ومختلف مديريات محافظة الحديدة، ضمن أعمالها الإجرامية بحق المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية.

هذا وواصلت مليشيا الحوثي الانقلابية يوم الأحد قصفها العشوائي للأحياء السكنية جنوب محافظة الحديدة، مخلفة أضرار في ممتلكات المواطنين.