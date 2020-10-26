محمد بن مسعود - الدمام - مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 106540 والوفيات 6199 شخصًا سجَّلت مصر 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106540 إصابة. وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 98903 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 6199 حالة وفاة. مصر تسجِّل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-26 سجَّلت مصر 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106540 إصابة. وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 98903 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 6199 حالة وفاة. Advertisements 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 01:52 AM مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 106540 والوفيات 6199 شخصًا مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 106540 والوفيات 6199 شخصًا سجَّلت مصر 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106540 إصابة. وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 98903 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 6199 حالة وفاة. ، مصر تسجِّل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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