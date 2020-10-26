محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 715868 مصابًا والوفيات 18968 شخصًا سجلت جمهورية جنوب إفريقيا 1834 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 715 ألفًا و868 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفًا و968 حالة وفاة. جنوب إفريقيا تسجل 1834 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-26 سجلت جمهورية جنوب إفريقيا 1834 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 715 ألفًا و868 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفًا و968 حالة وفاة. Advertisements 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 01:12 AM إجمالي الإصابات بلغ 715868 مصابًا والوفيات 18968 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 715868 مصابًا والوفيات 18968 شخصًا سجلت جمهورية جنوب إفريقيا 1834 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 715 ألفًا و868 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفًا و968 حالة وفاة. ، جنوب إفريقيا تسجل 1834 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنوب إفريقيا تسجل 1834 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.