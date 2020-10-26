شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على جازان تستمر حتى المساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيها متقدمًا، بخصوص الحالة الجوية المتوقعة بمنطقة جازان. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيها متقدمًا، بخصوص الحالة الجوية المتوقعة بمنطقة جازان. وأوضحت الهيئة أن أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ستشهدها جازان. وتبدأ الحالة في الساعة الحادية عشر ظهر اليوم، وتستمر حتى السابعة مساءا.

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