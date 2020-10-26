بالفيديو.. السديس يوجه رسالة للمعتمرين والمصلين.. ويطالبهم بهذه الإجراءات

حفاظًا على السلامة..
ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس، كلمة توجيهية للمعتمرين والمصلين حثهم فيها على الأخذ بالإجراءت الاحترازية والوقائية.
وقال السديس في كلمته: «حفاظًا على سلامتكم وصحتكم المؤمل منكم التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم التجمع وأن تتركوا مسافة صحية آمنة ولبس الكمامات والتعقيم وغسل اليدين».
وأضاف السديس في كلمته للمصلين والمعتمرين: «وأن تكون المصافحة في القلوب وعدم التجمع عند الأبواب في المداخل والمخارج والمطاف والمسعى والوقوف على جبل الصفا أو المروة، فالتجمع قد يضر بصحتكم وتشكرون على وعيكم وتعاونكم وتجاوبكم».
معالي الشيخ عبدالرحمن السديس يلقي كلمة توجيهية للمعتمرين والمصلين حثهم فيها على الأخذ بالإجراءت الاحترازية والوقائية.#معا_محترزون pic.twitter.com/EmPI8Blk6n— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 25, 2020
معالي الشيخ عبدالرحمن السديس يلقي كلمة توجيهية للمعتمرين والمصلين حثهم فيها على الأخذ بالإجراءت الاحترازية والوقائية.#معا_محترزون pic.twitter.com/EmPI8Blk6n— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 25, 2020
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