المملكة ترحب بتصنيف جواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية.. وبقرار أستونيا فرض عقوبات ضده

لأثرها الإيجابي في التصدي للإرهاب..

أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتصنيف جمهورية جواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية، وبقرار جمهورية أستونيا فرض عقوبات على حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري ومنع دخول منسوبي الحزب الإرهابي إلى أراضي أستونيا. وأشادت الوزارة، بهذه الخطوات وأثرها الإيجابي في التصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. اقرأ أيضًا: المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا في كابول

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