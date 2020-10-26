بالفيديو.. وزارة التعليم تشرح طريقة التسجيل في مسار التميز للابتعاث

كشفت وزارة التعليم، عن كيفية التسجيل في مسار التميز للابتعاث عبر موقع سفير التقديم، مشيرة إلى طريقة الاطلاع على التخصصات المتاحة.

وأوضحت وزارة التعليم- جامعي، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه لتقديم الطلب للابتعاث عبر موقع سفير التقديم يجب مسح الباركود أولًا ثم ادخل على مسار التميز للابتعاث، ثم حدد البرنامج التعليمي «بكالوريوس- دراسات عليا».

ويتم الضغط على «موافق» على التنبيهات والتعليمات ثم اختر «موافق» على الشروط العامة للابتعاث بعد قراءاتها ثم اختر أيقونة «أرسل رمز التفعيل إلى الجوال» ثم املء خانة البيانات الشخصية، وتأكد من معلوماتك؛ لأنك لن تتمكن من تعديلها بعد إرسال الطلب، وفقًا لوزارة التعليم.

وعند ظهور صفحة بيانات المرافقين اختر «إضافة مرافق جديد» واملء البيانات المطلوبة كاملة ثم اختر« التالي»، ثم املء البيانات المطلوبة كاملة، ثم ستنتقل إلى نموذج بيانات البعثة، وفقًا لوزارة التعليم.

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وبعد ذلك ضع بيانات الاتصال الخاصة بك، ثم سيصلك بريد إلكتروني على بريدك يحتوي على رمز التحقق ولإكمال إرسال الطلب يتم رفع المستندات والوثائق كاملة، ثم ستظهر رسالة تم استلام طلبك مع رقم الطلب ورقم المرور، وفقًا لوزارة التعليم.

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