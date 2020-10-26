السعودية اليوم / تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في مالي



باماكو 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس

وأوضحت الصحة المالية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة آلاف و440 إصابة ، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة.

// انتهى //

03:53ت م

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باماكو 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الصحة المالية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة آلاف و440 إصابة ، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة.// انتهى //03:53ت م0269

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