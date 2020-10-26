السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورطهم بارتكاب عدد من قضايا السلب



جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (ثلاثة أشخاص من الجنسية الأثيوبية من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب عدد من قضايا السلب تحت تهديد السلاح، وسرقة مركبة، وبطاقات شحن ومبالغ مالية، ومقاومتهم رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم، وقدرت قيمة المسروقات التي استولوا عليها بحوالي ( 54300) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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23:39ت م

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