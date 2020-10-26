مصرع عدد من المليشيا بينهم 3 قيادات ميدانية في مأرب

الإثنين 26 أكتوبر 2020

اشتدت وتيرة المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بالقبائل من جهة، ومليشيا الحوثي المتمردة من جهة أخرى، الأحد، جنوبي محافظة مارب، شمالي شرق اليمن.



وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة بين الطرفين شهدتها العديد من جبهات القتال في مديرية رحبة.

وبحسب المصادر فإن المعارك تركزت في مواقع حيد آل أحمد، والأوشال، لافتةً إلى أن المعارك اندلعت إثر هجمات حوثية أفشلتها القوات الحكومية والقبائل المساندة لها.

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وأسفرت المواجهات المسلحة، خلال الساعات الماضية، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.

وطبقًا للمصادر فإن من بين قتلى المليشيا الحوثية 3 قيادات ميدانية هم قائد الهجوم الحوثي ومسؤول التسليح والمسؤول المالي للمليشيا.

المصادر ذكرت، أن المعارك رافقها قصف جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي استهدف مواقع وتعزيزات حوثية في مناطق مختلفة من المديرية.

وأدت الغارات الجوية -بحسب المصادر- إلى تدمير آليات وأطقم قتالية حوثية، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى.