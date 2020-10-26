عاجل.. التحالف يدمّر سابع مسيرة حوثية مفخخة خلال 24 ساعة

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عاجل.. التحالف يدمر سابع مسيرة حوثية مفخخة خلال 24 ساعة الإثنين 26 أكتوبر 2020 أعلن التحالف العربي، الإثنين، تدمير مسيرة حوثية "مفخخة" بالأجواء اليمنية كانت في طريقها إلى السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات تمكنت صباح اليوم الإثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية. وأضاف: "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة". Advertisements وتعد هذه سابع مفخخة يعلن التحالف تدميرها قبل وصولها إلى الأراضي السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساعٍ حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء. وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.

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