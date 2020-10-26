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مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في منطقة الجروبة بالتحيتا

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مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في منطقة الجروبة بالتحيتا

الإثنين 26 أكتوبر 2020

شنت المليشيات الحوثية قصفًا عشوائيًا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على الأحياء السكنية بمنطقة الجروبة شرق مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

 

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وقالت مصادر محلية في التحيتا، أن المليشيات قصفت عشوائيًا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على أحياء سكنية في منطقة الجروبة، مما أحدث خوفًا وهلعًا في أوساط الأهالي الآمنين في منازلهم.

 

وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت في وقت سابق، منظومة الطاقة الشمسية لمشروع مياه التحيتا والذي تسبب بتوقفه عن العمل واحرم اكثر من 30 الف نسمه من المياة.

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