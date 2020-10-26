شكرا لقرائتكم خبر عن 6 برامج إثرائية لـ 194 موهوبا بمراحل التعليم والان نبدء بالتفاصيل

قدّمت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الموهوبين 6 برامج إثرائية موزعة على مراحل التعليم المختلفة تستهدف 194 طالبًا موهوبًا في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الحالي.

وبيّن مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن البرامج شملت «مهارات القرن 21»، و«صناعة الابتكار»، و«هندسة التفكير»، و«القبعات الست»، و«الخرائط الذهنية»، و«مهن المستقبل».

وأوضح أن إدارة التعليم طرحت سلسلة من البرامج الإثرائية النوعية تجاوزت 25 برنامجًا موجهًا للموهوبين خلال الفصل الدراسي الحالي؛ بغرض تحديد الاحتياجات الفعلية لكل موهوب، ثم إطلاق البرامج الخاصة أو المشتركة لتزويد الموهوبين بكافة الدعومات العلمية ضمن إستراتيجية خاصة تسهم في صقل الموهوب وإبراز مهاراته وإمكانياته بكفاءة عالية.

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وقال «الباحص» إن سجل المنطقة الذهبي في برامج «موهبة» والنتائج المذهلة تحققت بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اللذين يوليان التعليم في المنطقة اهتمامًا بالغًا، ومتابعة دائمة وتحفيزًا مستمرًا لدعم المواهب الوطنية، وتقديم البرامج الرافدة.

وأشار إلى توجيهات مدير عام التعليم د. ناصر الشلعان، وإشرافه المباشر على توجيه البرامج الداعمة أو الإثرائية لتحقيق أعلى نسب المكتسبات العلمية، مؤكدًا انعكاس تلك البرامج على نتائج طلاب وطالبات المنطقة الشرقية في المسابقات المحلية والدولية بشتى المجالات، وتصدّرت المسابقات الوطنية بنسبٍ متقدمة.

ونوّه «الباحص» إلى أن إدارة الموهوبين أطلقت أمس ورشتَي عمل «عن بُعد» يقدمهما الطالبان عبدالله السنان، ومحمد الخالدي، اللذان حققا مراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية في المواسم السابقة لتعريف زملائهما المشاركين في تصفيات إبداع 2021م، بتجربتهما.