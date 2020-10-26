شكرا لقرائتكم خبر عن أول ماجستير لـ «الطفولة المبكرة» بجامعات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت كلية التربية بجامعة الملك فيصل أن برنامج ماجستير التربية في الطفولة المبكرة الأول بالجامعة، من شأنه خدمة الخريجات في محافظة الأحساء بصفة خاصة، والخريجات على مستوى المنطقة الشرقية بصفة عامة.

وأوضح عميد الكلية د. مهدي العمري لـ«اليوم»، أن البرنامج يعمل على تأهيل متخصصات على مستوى عال من الكفاءة العلمية والمهنية والبحثية، بما يسهم في تطوير الميدان التربوي وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور الشراكات المجتمعية في مجال الطفولة المبكرة، والتي تمتد من عمر 3 إلى 8 سنوات، وتشمل مرحلة التعليم في رياض الأطفال والصفوف من 1-3 في المرحلة الابتدائية.

وقال إن إعلان قسم رياض الأطفال بكلية التربية عن فتح باب التسجيل في برنامج ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، ويسهم في خدمة المجتمع المحلي، من خلال توفير كوادر مؤهلة ذات كفاءة علمية من المتخصصات بحثيًا ومهنيًا في مجال الطفولة المبكرة.وأضاف «العمري»: إن إنشاء البرنامج يأتي لأسباب جوهرية أهمها مواكبة خطة التنمية بالمملكة وفق رؤية 2030، وسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل في المنطقة، والإسهام في خدمة المنطقة الشرقية بتوفير كوادر من المتخصصات في مجال الطفولة المبكرة.

وأوضح أن مسارات القبول في البرنامج تشمل مساري الرسالة العلمية، والمقررات الدراسية، ويمكن للملتحقات بهذا البرنامج العمل في قطاعات متنوعة مثل المجالات البحثية والاستشارية، وريادة الأعمال في الطفولة المبكرة، وتصميم المناهج التعليمية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة العمرية والمعايير النمائية لها، مضيفًا إنه سيتم الإعلان عن رابط القبول في البرنامج، وبرامج أخرى مختارة في كلية التربية.

من جهته، بيّن المستشار والباحث في مجال الطفولة، عبدالله الحسين، أن استحداث درجة الماجستير في الطفولة المبكرة في الجامعة، يمكّن التربويات المتخصصات في الطفولة المبكرة من تطوير وامتلاك أهم الممارسات التعليمية في مجال تربية وتنمية الطفل. وأضاف إن البرنامج من أهم الأمور التي تسعى لها كل مؤسسة تعليمية في سبيل تطوير الكادر التعليمي المتخصص، وكذلك تفعيل جانب البحث العلمي والاستشارات التربوية وهو الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تعزيز وتطوير رعاية مرحلة الطفولة.