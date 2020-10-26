شكرا لقرائتكم خبر عن 682 رخصة «أعمال وصيانة» بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

أصدر قسم الرخص والمتابعة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 601 رخصة في عام 1441، شملت الأعمال والمشاريع، والصيانة الدورية، والتغطيات الإعلامية، ودخول وخروج المعدات من وإلى المسجد الحرام.

وأنجزت الرئاسة خلال شهر المحرم مطلع العام الجاري 40 رخصة، فيما بلغ عدد الجولات الميدانية 20 جولة، و4 تقارير.

وبلغت الرخص المصدرة في شهر صفر 32 رخصةً للأعمال والمشاريع، و4 للصيانة الدورية، ورخصة للتغطيات الإعلامية، و4 لدخول وخروج المواد والمعدات.