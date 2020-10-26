شكرا لقرائتكم خبر عن 755 طن أغذية للنازحين والأسر الأشد فقرا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 7056 سلة غذائية، تزن 754 طنا و992 كيلو جراما، للنازحين والأسر الأشد فقرا في مناطق بني فائد والجعدة والتنابكة والطينة وشليلة والعتنة والغرزة ومبجر وبني حسن والدير والسادة الشمالية وبني حسين وقرى السادة وبني فاضل وبني الزين التابعة لمديريات ميدي وحرض وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 18685 نازحا ومتضررا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.