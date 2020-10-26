شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف كرتون تمور للأسر المتضررة في لحج والحديدة والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتوزيع 3000 كرتون تمور للأسر الأكثر احتياجا والنازحة والمتضررة في مديرية عقان بمحافظة لحج، استفاد منها 3000 أسرة.
كما وزع المركز 2004 كراتين تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 2004 أسر.
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