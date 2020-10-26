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75 % زيادة في طاقة مختبر الجزيئيات بنجران

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أعلنت صحة نجران عن رفع الطاقة التشغيلية لمختبر الجزيئيات الحيوية في المختبر الإقليمي بالمنطقة إلى نسبة 75 %، ليصبح إجمالي الفحوصات اليومية 3500 فحص، بدلاً من 2000 فحص.

وأوضحت صحة نجران، أن مختبر الجزيئيات الحيوية في المختبر الإقليمي أجرى 27475 فحص وذلك منذ تدشينه في شهر يوليو الماضي.

وأشارت إلى أنه تم دعم المختبر بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة بكفاءة عالية، وفق المعايير العالمية الضامنة لسلامتهم.

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