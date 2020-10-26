شكرا لقرائتكم خبر عن 75 % زيادة في طاقة مختبر الجزيئيات بنجران والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت صحة نجران، أن مختبر الجزيئيات الحيوية في المختبر الإقليمي أجرى 27475 فحص كورونا وذلك منذ تدشينه في شهر يوليو الماضي.
وأشارت إلى أنه تم دعم المختبر بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة بكفاءة عالية، وفق المعايير العالمية الضامنة لسلامتهم.
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